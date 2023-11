Où emmener votre date par ce froid? Voici les cinq bars incontournables à Bruxelles

1.La Luck

Situé à Ixelles, La Luck est un lieu idéal que ce soit pour manger, jouer, bruncher ou simplement boire un verre. «On vous sert à boire, à manger et à jouer au cœur du Châtelain. Nos sommeliers du jeu ont une ludothèque de plus de 1000 jeux de société à vous faire découvrir. Ils sondent vos envies et animent vos soirées en expliquant les règles», peut-on lire sur le site. L’aspect positif? Si vous ne savez pas quoi dire à votre crush, vous pourrez tout simplement jouer à un jeu de société!