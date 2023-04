Pourquoi déteste-t-on tant les bruits de mastication ?

Tu ne supportes pas les bruits de bouche, de dents ou même de respiration ? Et bien tu n’es pas seul ! 20% de la population souffrent de ce qu’on appelle la misophonie , une réaction négative à certains sons du quotidien. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Et existe-t-il des solutions ?

Des bruits dérangeants

«Le son de la mastication est un son que beaucoup de gens trouvent particulièrement râpeux et dérangeant », explique Christopher Paul Jones, spécialiste de la phobie, à nos confrères de Metro UK. Mais d’où ça vient ? Bien que l’explication ne soit pas certaine, une théorie est que le fait de ne pas supporter ces bruits serait lié à la façon dont notre cerveau traite les sons. «Certaines fréquences ou schémas sonores – comme celui de la mastication – peuvent activer des parties de notre cerveau associées à des émotions négatives, entraînant une sensation d’irritation ou même de colère», explique le spécialiste. Et si tu as l’ouïe sensible, tu as plus de chance de trouver ces bruits insupportables.