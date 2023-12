Pourquoi il ne faut pas manger de la glace après une raclette

La saison des raclettes bat son plein, avec même un risque de pénurie pour la fin de l’année. Vous l’avez sans doute déjà remarqué, il existe beaucoup de légendes urbaines autour des raclettes et surtout autour de certains mélanges à ne pas faire. Fin octobre, on vérifiait s’il était réellement mauvais de boire de l’eau pendant une raclette comme on peut parfois le lire sur Internet.

De la glace après une raclette? C’est déconseillé!

«Tous les desserts glacés sont à proscrire»