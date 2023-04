Quelle est la meilleure manière de conserver ses œufs en chocolat?

Le frigo? Une fausse bonne idée!

Pour bien conserver des œufs en chocolat, vous pouvez d’ores et déjà éviter de les mettre au frigo. En effet, le chocolat et le froid ne font pas vraiment bon ménage. L’eau va se condenser et l’humidité va faire cristalliser le sucre à la surface du chocolat. Résultat: votre chocolat va se recouvrir d’une fine couche blanche lorsqu’il est mis au frigo. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est plus comestible et qu’il représente un risque pour la santé. Néanmoins, il va perdre de sa saveur et c’est plutôt dommage. PS: c’est aussi valable pour vos ballotins de pralines.