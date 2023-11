Savourez l’hiver et réchauffez-vous avec ces calendriers de l’Avent remplis de thés et tisanes

Les calendriers de l’Avent peuvent aussi être utiles, agréables et abordables. La preuve avec ces deux calendriers de l’Avent remplis de thés et de tisanes.

Si ce n’est pas encore fait, il ne reste plus que quelques jours pour trouver un calendrier de l’Avent sympa et original! En voici qui sont bien meilleurs pour la santé et pour la ligne que les calendriers remplis de bières ou de chocolats. Et si vous testiez ces calendriers remplis de sachets de tisane et de thé ?

Une nouvelle tisane spécialement créée pour les fêtes

Avec leurs 24 cases mystères à ouvrir, les calendriers de l’Avent peuvent être un excellent moyen de faire des découvertes et de goûter des produits nouveaux ou différents. C’est le principe des calendriers de l’Avent Pukka. La marque de thé propose cette année deux calendriers de l’Avent différents. Le premier a été baptisé «Days of Joy» et comporte 24 sachets de tisane dont «Winter Warmer», une nouvelle saveur spécialement développée pour les fêtes. C’est aussi un calendrier de l’Avent particulièrement abordable puisqu’il est vendu 13,49 €.

Un calendrier à partager

Comme décembre est également un mois de partage, Pukka propose une déclinaison de son calendrier. «Days of Giving» se présente comme un livre à ouvrir. Chaque case contient deux sachets de thé pour partager ce moment avec une personne qui vous est chère. et recevez-le tout justepour le 1er décembre. Cerise sur le gâteau: ces calendriers de l’Avent contribuent aussi indirectement à la biodiversité et à la protection de l’environnement. En effet, Pukka verse chaque année 1% de son chiffre d’affaires à Natuurpunt en Flandre et à Natagora en Wallonie.