Tester quatre endroits branchés en une soirée ? C’est possible!

Metro a testé pour vous un des parcours du concept «La Dalle». Une tournée surprise dans différents lieux du Centre-Ville de Bruxelles. Parfait quand on manque d’inspiration ! C’est parti pour une soirée won-ton maison, hot-dog croustillant, cocktail au basilic et sorbet vodka vitaminé.

Une fois le parcours réservé, nous nous rendons au point de rendez-vous précisé dans le mail de confirmation: un bar monumental proche de la rue Dansaert. Déco shabbi chic, ambiance Titanic. Nous y profiterons d’une bière maison en rencontrant les autres participants, reconnaissables au petit badge jaune que le barman nous aura distribué. Avec La Dalle, pas de guide, c’est l’appli qui vous mène par le bout du nez. «Vous pouvez venir seul ou en groupe, vous pouvez connecter avec les autres participants ou bien faire votre parcours de votre côté», explique la cofondatrice du projet, Sarah Mulongo.

D’un resto à l’autre

Prochaine étape: la terrasse d’un mignon resto asiatique rue de Flandre où l’on nous sert une ribambelle de petits plats à partager, en guise d’entrée, entre autres d’excellents raviolis won ton et des gyozas, fabrication maison. L’appli nous propose ensuite de nous rendre dans un snack branché à côté de la Bourse pour un hot-dog qui swing autant que son ambiance musicale. Et hop, on fait descendre tout ça en marchant jusqu’à la place Poelaert où La Dalle nous offre un tour de Grande Roue avant de retrouver les pavés bruxellois jusque dans la petite rue Rollebeek au Sablon pour finir tout en subtilité avec un cocktail hyper parfumé et un dessert rafraîchissant à la vodka et à la mangue.

En flânant dans les charmants quartiers animés de la ville, on a pu profiter d’une configuration différente permettant à toutes et tous de papoter les uns avec les autres de manière très conviviale. C’est plus dynamique que de se faire un resto unique. L’accueil très sympa dans chaque endroit nous a aussi frappés, la qualité du service est d’ailleurs un des critères de sélection de La Dalle.

Stimuler l’horeca

Le concept est aujourd’hui soutenu par la Ville de Bruxelles via son échevin des Affaires Economiques Fabian Maingain car il est une excellente façon de stimuler le secteur de l’horeca. «L’ambition est mixte: créer une soirée inoubliable pour les touristes mais aussi pour les Bruxellois et les Belges eux-mêmes car la Ville regorge de lieux de bouche variés et qualitatifs encore souvent méconnus par ses propres habitants», explique l’échevin.

