Trois recettes anti-gaspi pour ne plus jeter les restes de pain après les fêtes

De la glace au pain avec le chef anti-gaspi des réseaux

Sur les réseaux sociaux, on le désigne comme le chef anti-gaspi. Suivi par plus de 578 millions de followers sur Instagram, Nabil Zemmouri, plus connu sous le nom de Chef N-Zem, a conquis son public avec des recettes dites «de la flemme» pour prouver comment on pouvait transformer les restes en plats gastronomiques. Dans son riche répertoire, l’ancien élève du chef triplement étoilé Gilles Goujon a présenté une astuce aussi simple que délicieuse qui donnera du relief à vos desserts en deux coups de cuillère à pot. Il suffit de recycler les restes de pain sec en… glace! En fait, on utilise cette matière première pour donner du goût à une crème glacée qui n’a besoin d’aucune turbine pour être confectionnée. On la prépare avec du pain toasté. Du lait, un oeuf, du sucre en poudre suffisent pour constituer une base dans laquelle faire infuser le pain. On filtre et c’est fini! Il n’y a plus qu’à placer le liquide au goût légèrement caramélisé au congélateur.