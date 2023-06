Trois recettes pour épater tes potes en barbecue cet été

Dans la vie, certains ne vivent pas au rythme des saisons, mais plutôt au rythme des repas entre potes. Une fois que la saison des raclettes est terminée, c’est sans transition celle des barbecues qui reprend le dessus. Et si tu veux changer tes habitudes et ne pas te limiter à un ribs mis sur le gril, Metro a quelques idées de recettes à te proposer.

Une box pleine de surprises

Tu n’as pas envie de te prendre la tête en passant une heure au magasin? Ca tombe bien! HelloFresh te livre une box barbecue que tu n’as plus qu’à préparer chez toi. Et si tu ne sais pas comment préparer les produits qui te sont proposés, on a une recette toute faite à te proposer.

1. Lave les pommes de terre, garde la peau et coupe-les en deux, avant de les placer sur une feuille d’aluminium. Arrose-les d’huile d’olive, sale et poivre. Ferme ensuite les papillotes et laisse-les cuire sur le gril entre 50 à 55 minutes, en les retournant régulièrement. Une fois que c’est cuit, dépose du beurre aux fines herbes.

2. Reprends une feuille d’aluminium et déposes-y un épi de maïs. Dispose du beurre un peu partout, sale et poivre, avant de refermer les papillotes. Fais cuire sur le gril entre 20 et 25 minutes en retournant régulièrement.

3. Coupe la courgette et le poivron dans la longueur et en quarts, détaille l’oignon en quarts et mets le tout de côté.

4. Fais griller les pilons de poulet de tous les côtés (12 à 15 minutes), réalise des brochettes en alternant les légumes de l’étape 3 et les morceaux de bœuf que tu auras reçu dans ta box. Ajoute les saucisses sur le gril en last minute, et tu auras tout ce qu’il faut pour un barbecue réussi!

Un tomahawk de bœuf irlandais

1. Sors ton tomahawk une heure avant la cuisson et prépare ton feu avec une braise très vive. Masse ensuite la pièce avec de l’huile de pépins de raisin, avant d’assaisonner généreusement de fleur de sel.

2. Dépose la pièce sur le gril pendant trois minutes sur chaque face. Laisse ensuite reposer durant dix minutes et badigeonne de beurre fondu. Fais redescendre la température de ton barbecue et cuis une nouvelle fois pendant sept minutes chaque face. Laisse reposer la pièce dix minutes avant de servir.

Mojito time !

1. Pile la glace et n’hésite pas à être généreux, au plus c’est frais, au mieux ce sera.

2. Verse des feuilles de menthe dans ton contenant, et ajoutes-y du citron et des limes.

3. Ajoute du sirop de Cannes et du rhum blanc et mélange le tout. Santé!