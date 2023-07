Une expérience culinaire à découvrir : des boissons pâtissières qui se boivent à la paille

Un dessert à boire

Il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à François Perret. Car c’est bien le chef pâtissier du Ritz, à Paris, qui est à l’origine de cette nouvelle façon de consommer une pâtisserie. Son idée: reproduire toutes les sensations d’un dessert, du croquant jusqu’au fondant, tout en promettant de n’utiliser qu’une paille. La recette a participé au succès de son comptoir, ouvert en juin 2021, en annexe du prestigieux hôtel qui l’emploie et qui lui sert d’écrin pour servir son talent. Le Bressan compose ses boissons pâtissières avec un lait entier onctueux et biscuité, une crème fouettée ultra aérienne sur laquelle est déposé un trait de caramel de châtaignier, de vanille ou nature. On peut aussi y ajouter des toppings comme des éclats de nougatine, en fonction de la recette choisie. L’année dernière, on s’était régalé avec la tarte aux fraises revisitée qui ne manquait certainement pas de fraîcheur. Cet été, on reprend les bases de la pâtisserie du chef, en l’occurrence de son dessert signature, le cake marbré. La recette qui a participé à imposer François Perret comme une référence est reproduite entièrement en version liquide. Pour proposer cette expérience à siroter, la boisson intègre dans son lait biscuité un crumble de cacao croustillant. Compter 15 euros la boisson.