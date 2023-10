Une nouvelle application permet désormais de réserver… un restaurant entier !

On commande quoi ce soir?

La livraison à domicile est devenue un mode de consommation à part entière, surtout depuis que les confinements durant la crise sanitaire ont démontré ses avantages. Ce n’est pas une mode, mais bien une tendance de fond puisque près de la moitié des Français (48%) se sont fait livrer des repas au cours des six derniers mois de l’année 2022, révélait le dernier rapport de Food Service Vision. On commande surtout des pizzas, choisies par 70% d’adeptes, mais aussi des burgers, des sushis et des poke bowls.

Si ces plats sont des bastions de la livraison à domicile depuis longtemps, la carte s’est allongée à mesure que des mastodontes comme Deliveroo et Uber Eats ont pris de l’ampleur, parvenant à s’octroyer la collaboration de restaurateurs. Au mois de mars dernier, l’ Observatoire Cetelem révélait même que le budget alloué aux repas livrés à domicile pouvait être plus important que celui dépensé lors d’une sortie au restaurant , en ce qui concerne 59% de consommateurs français.

L‘émergence de nouvelles fonctionnalités

Et s’il était possible de ne plus opposer livraison à domicile et restauration traditionnelle? C’est la tentative à laquelle croit un autre géant du secteur qui opère surtout aux États-Unis. Concurrent de Grubhub, DoorDash a décidé de tester un programme de fidélité pour récompenser les clients qui effectuent des sorties au restaurant. D’après des informations du site spécialisé Restaurant Business, une liste d’adresses est recommandée aux utilisateurs dans laquelle ils peuvent piocher pour espérer recevoir des crédits sur l’appli. Une manière de promettre des revenus supplémentaires aux restaurateurs partenaires tout en préservant sa clientèle qui peut se voir remettre des réductions à valoir lors d’autres réservations.