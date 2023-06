Voici comment des glaçons vous aideront à faire un barbecue parfait!

C’est le chef américain Graham Elliot qui livre cette astuce pour cuire à la perfection de la viande de hamburger au barbecue. Il suffit de mettre un glaçon sur le dessus du steak posé sur les grilles. «Mettez un glaçon sur les steaks à hamburger. Le glaçon maintient le steak juteux et l’empêche de sécher», a expliqué le chef. Selon lui, le glaçon permettra de rendre la viande plus juteuse et bien comme il faut.