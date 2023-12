Voici comment préparer le jus anti-rhume parfait

Au cœur des Ardennes belges se trouvent les Grottes de Han. Ce domaine est évidemment connu pour ses grottes, mais saviez-vous qu’il y a également un véritable parc animalier avec des cerfs, des mouflons, des lynx et même des ours? Ce vaste parc, situé au bord de la Lesse, accueille les visiteurs de jour comme de nuit, car vous pouvez y passer la nuit dans des Tree Tents! Vous dormez enhauteur et au sec dans une tente accrochée aux arbres, tandis que les animaux continuent de paître en dessous de vous. Nous avons laissé notre sèche-cheveux et notre télévision à la maison et sommes allés camper dans le parc animalier!