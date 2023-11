Voici le menu de fêtes est à tester absolument à Bruxelles

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se faire plaisir. Amateur d’expériences culinaires uniques et de mets de qualité, Metro vous a déniché le menu de fêtes à tester les yeux fermés. Proposé par le chef, Matthias Van Eenoo , dans son adresse iconique bruxelloise, le Brugman, le Menu de Fêtes de fin d’année est l’occasion de se faire plaisir le temps d’un repas. Au menu? De très beaux produits de saison cuisinés avec délicatesse et créativité.

Un menu haut en couleur

Foie gras de canard du sud-ouest, noix de Saint-Jacques contisée à la truffe, veau de Corrèze, délicieux desserts… Voilà ce que vous aurez l’occasion de goûter lors de ce repas plusieurs services. Pour son menu de fêtes, le chef de renom vous propose une sélection de produits frais et raffinés qui vous en mettront plein la vue et, bien sûr, les papilles.

En plus de pouvoir déguster des plats aux saveurs uniques, le restaurant vous réserve une très belle sélection de vins. Plus de 150 références sont annoncées à la carte, auxquels s’ajoute une large gamme de spiritueux ainsi qu’une belle proposition de cocktails , classiques ou signature.

Cadre unique

Situé dans une belle maison de maître au cachet unique, le Brugmann est doté d’une très belle décoration contemporaine, à la fois moderne, élégante et confortable. En plus des deux salles de restaurants situées au rez-de-chaussée, on retrouve, à l’étage, des salons privatisables pour célébrer dans un cadre plus intimiste. Pour faciliter la vie des convives, le restaurant propose également service de voituriers présent midi et soir. En bref, le cadre est parfait pour passer un repas de fêtes mémorable.