Voici les alcools les moins caloriques de l’été

Si l’on sait que les boissons alcoolisées, quelles qu’elles soient, sont caloriques, elles ne se valent pas toutes. Entre bière à la cerise, vin blanc et Mojito, quelle boisson a la plus faible teneur en calories ?

Moins fort, moins calorique

C’est assez facile à retenir: moins la teneur en alcool d’une boisson est élevée, moins elle contient de sucre et donc moins elle est calorique. En numéro un, on retrouve dans le cidre avec 50 calories pour un verre. Le Champagne fait aussi partie des alcools les moins caloriques avec environ 100 calories dans une flûte. Pour ce qui est du vin, la teneur en calories dépend du type et de la concentration en alcool. Retiens que, de manière générale, le vin blanc sec est le moins calorique (140 calories/verre), le vin rouge se situant, lui, entre 160 et 180 calories le verre. Pour ce qui est des bières, une triple sera plus calorique d’une blanche légère. Pour ton information, on retrouve, en moyenne, 140 calories dans une canette ou bouteille de 33 cl de bière blonde.