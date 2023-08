Voici les secrets d’une boîte à tartines idéale pour nos enfants

Il faut se l’avouer: remplir la boîte à tartines peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Heureusement, il est tout à fait possible de varier les plaisirs et de proposer des repas variés et sains tout au long de la semaine et cela, sans y passer des heures.

Non au traditionnel jambon-fromage!

Pour offrir à vos enfants un repas sain, il faut bien sûr oublier le traditionnel jambon-fromage mayonnaise sur un pain blanc… Vous aurez vite compris que même si c’est (très) bon au goût, ce sandwich n’est pas du tout sain.

Pour obtenir un repas bon pour la santé, il est indispensable de l’accompagner d’un légume, cuit (à la vapeur douce de préférence) ou cru. En crudités, vous pouvez opter pour les traditionnels bâtonnets de carottes ou de concombres, mais aussi pour des radis, des tomates cerises ou des morceaux de poivron.

À lire aussi Voici quand tomberont les congés scolaires 2023-2024

Les restes de la veille

Personnellement, j’opte pour les restes du repas de la veille. Je prépare une petite dose en plus pour pouvoir remplir une boîte de conservation (en verre ou en inox!). S’il n’y a pas assez, j’ajoute un concombre ou des tomates cerises par exemple. Je peux également y mettre des sardines ou un œuf cuit dur, pour l’apport de protéines. J’agrémente le tout d’une bonne huile d’oméga 3 (lin, cameline, chanvre), et le tour est joué!

Et comme collation?

Pour les collations saines, l’idéal est, bien entendu, de se tourner vers les fruits. Il y a les fruits frais, bios et de saison mais également les fruits secs: des noix, des figues ou des raisins secs. Ça plaira, sans aucun doute, à vos bambins.

On oublie, dans tous les cas, les jus de fruit qui n’apportent aucune vitamine et sont bourrés de fructose. On se tourne vers une gourde d’eau, de source de préférence (en inox toujours).

À lire aussi Le pédibus, plus sain et plus écologique pour emmener les enfants à l’école

Quelle boîte choisir?

Au moment de choisir, privilégiez une boîte à tartines sans certaines substances chimiques et toxiques comme le BPA et les phtalates, des composants qui peuvent perturber le bon fonctionnement du système hormonal. Plus onéreuses qu’une simple boîte en plastique, ces boîtes à lunch sont plus respectueuses de l’environnement mais aussi de la santé de votre enfant. De notre point de vue, il est préférable de bannir complètement le plastique et de choisir un contenant en verre, en fibre de bambou ou en acier inoxydable. D’ailleurs, l’ONE recommande la boîte à tartines en inox, «légère, solide et sans effet nocif connu sur la santé».

Quelques idéespour des repas sains

• Deux tranches de pain au levain bio, complet ou semi-complet, avec du houmous et des tranches d’aubergines grillées.

• Deux tranches de pain au levain bio, complet ou semi-complet, avec du guacamole maison et des feuilles de salades.

• Des crackers (déshydratés à basse température) avec du saumon fumé, concombre et aneth.

• Une salade de quinoa avec des tomates cerises, 1/2 concombre, 1/2 poivron et de la feta.

• Une bonne soupe maison avec des crackers au bon beurre au lait cru.

• Des filets de sardines avec des pommes de terre grenailles et un légume de saison cuits à la vapeur.

• Une omelette aux champignons (quand c’est la saison) et quelques herbes fraîches.

• Un reste de poulet de la veille que l’on va émincer et auquel on va ajouter quelques crudités (carottes râpées, concombre, radis par exemple) et un filet d’huile riche en omega-3, avec un cracker.

Privilégiez l’apport de protéines le matin et le midi.

Avec des boîtes à tartines aussi fournies et délicieuses, je suis sûre que vos bambins seront ravis! Bonne rentrée!