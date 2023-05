Voici pourquoi vous arrivez toujours à trouver une petite place pour le dessert

Imaginez-vous après un repas de Noël, le bouton de votre pantalon ouvert, l’air hagard parce que vous avez trop manger, et comme seule envie de faire une gigantesque sieste. Mais c’est le moment que votre grand-mère choisit pour amener la buche de Noël, et vous retrouvez alors de la place dans votre estomac, juste pour goûter. L’envie n’y est pas, mais vous finissez quand même par avaler un morceau de gâteau.

Comment expliquer cela?

Ce phénomène s’appelle la satiété sensorielle spécifique. Le plaisir tiré de la consommation de certains types d’aliments diminue au plus on en mange. Si vous avez mangé des pâtes, vous finirez par ne plus en avoir envie après un certain temps. Mais lorsque l’on vous amène un autre type d’aliment comme, par exemple, du gâteau, celui-ci devient beaucoup plus attirant et vous éprouverez donc moins de mal à l’ingérer.