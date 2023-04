Voici pourquoi vous ne devriez pas manger complet le soir

Les dîners entre amis, les restaurants le soir, c’est bien sympathique. Mais pourtant il vaut mieux éviter de «trop» manger le soir et surtout complet. Et on vous explique pourquoi.

Quand on travaille c’est généralement plus pratique d’emporter avec soi un pique-nique froid ou d’acheter un sandwich sur le temps de midi. Et pourtant il vaudrait mieux inverser la tendance, soit manger chaud le midi et froid le soir.

Des chercheurs se sont posé la question de savoir: quand et que manger et en quelle quantité. Cela a en effet un lien tant sur votre santé physique que mentale.

Pourquoi vaut-il mieux manger léger

Dans l’étude « Moment de la prise alimentaire: Sonner l’alarme au sujet des troubles métaboliques? Une revue systématique », les chercheurs ont démontré qu’il existe « un risque accru de surpoids et d’obésité lorsqu’un apport calorique quotidien plus important est consommé le soir, alors qu’un risque réduit est observé lorsqu’une plus grande proportion de calories est consommée au déjeuner ou au petit-déjeuner».

Les chercheurs ont dès lors conclu que manger des repas riches le soir a des effets négatifs sur le métabolisme. Cela, parce que nous sommes souvent moins actifs le soir que pendant la journée. Il est donc plus difficile de digérer un repas copieux au repos.

Pourquoi vaut-il mieux manger tôt

Manger tôt est préférable pour notre organisme car « la prise alimentaire et l’obésité chez l’homme», ont un lien rapportent les chercheurs. «Dans une étude de 20 semaines, les mangeurs de repas tardifs ont perdu moins de poids que les mangeurs de repas précoces», ajoutent-ils.

Mais précoce ne veut pas spécialement dire de manger des heures avant d’aller se coucher. La nourriture que vous ingérez quitte votre estomac au bout d’environ quatre heures . L’idéal est alors de prendre votre dernier repas au maximum deux ou trois heures avant d’aller vous coucher.

Insomnies et maladies

De plus, manger léger et tôt facilitera votre sommeil et réduira le risque de faire des insomnies. En effet, une fois au repos votre taux de glycémie va augmenter et les calories excédentaires vont plus facilement se stocker sous forme de graisse.

De cela en découle le risque de maladie coronarienne relèvent les chercheurs. Cette maladie touche les artères qui alimentent le cœur en sang. La cause la plus courante est l’obstruction de ces artères coronaires par une accumulation de matières grasses, soit le «mauvais» cholestérol.

