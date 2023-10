Voici quatre manières de recycler votre citrouille d’Halloween

De la tarte à la citrouille

Côté ingrédients, vous aurez besoin: d’1 kilo de citrouille, d’une pâte brisée, de 40gr de beurre, de 170gr de sucre roux, de 2 cuillères à café de cannelle, de 10cl de crème fraîche liquide, de 4 œufs, de 100gr de noisettes en poudre, de 200gr de beurre ramolli, de 170gr de Fromage frais Philadelphia, de 200gr de sucre glace, d’1 cuillère à soupe de vanille, d’1 cuillère à soupe de fécule de maïs et de la cannelle. Ensuite, vous n’avez plus qu’à suivre la vidéo ci-dessous!

Une soupe à la citrouille

Absolument parfaite pour la saison, cette recette parfaite pour les froides soirées automnales. «De la citrouille rôtie, de la patate douce crémeuse, une touche de lait de coco, et des épices automnales parfaitement équilibrées. Et pour couronner le tout, des croûtons au romarin croustillants et parfumés.», peut-on lire dans la légende. Que demander de plus?