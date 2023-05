Voici trois restos bruxellois où emmener ta maman pour la fête des mères

Tu cherches un endroit sympa où aller luncher ou dîner avec ta petite maman à Bruxelles ? Voici trois restaurants incontournables pour la surprendre:

Nona

On dit souvent qu’un petit menu est gain de qualité. Il n’y a rien de plus vrai chez Nona. Cette enseigne italienne propose moins d’une dizaine de pizzas et de pâtes et n’utilise que des ingrédients bio. Si ta maman raffole de cuisine italienne, tu as trouvé le restaurant idéal pour ce jour si spécial.

Nona Pizza:

RUE SAINTE-CATHERINE 17-19, 1000 BRUXELLES

TERVUERENLAAN 5, 1040 ETTERBEEK (MERODE)

AVENUE GENERALE DE GAULLE 3, 1050 IXELLES

Nona Pasta:

RUE SAINTE-CATHERINE 7, 1000 BRUXELLES

La Caravane Passe

Tu cherches un resto avec une déco qui fait voyager et un brunch marocain ultra généreux ? On t’a déniché le restaurant parfait à faire découvrir à ta maman. A La caravane passe, tu pourras découvrir les saveurs de la cuisine nord-africaine. Le restaurant est aussi un salon de thé et une boutique. On te conseille de tester le brunch !

RUE DE TAMINES 2, 1060 SAINT-GILLES

Bistrò Nazionale

Si tu veux emmener ta petite maman déguster des plats authentiques au goût de Dolce Vita, on te conseille Bistrò Nazionale. Le carrelage noir et blanc d’origine, la déco simple et le service accueillant font tout le charme du lieu. Notre conseil: opte pour les pates à la truffe ! (elles sont à tomber)

RUE LANNOY 2, 1050 IXELLES

Bonne fête à toutes les mamans !