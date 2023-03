Cinq choses auxquelles il faut penser quand on rentre dans son premier appart

Avoir son premier appartement, c’est un peu devenir adulte, finalement. Tu dois te gérer financièrement, tu dois prendre tes responsabilités et tu ne peux pas te retrouver à aller te réfugier chez papa et maman quand ça ne va pas. C’est pourquoi, pour te préparer, Kotplanet te donne les 5 choses auxquelles il faut penser quand on rentre dans son premier appart.