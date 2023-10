Comment se mettre en avant au travail sans paraître prétentieux?

Cela montre à quel point il est important de prendre du recul sur les éléments ou les protagonistes qui ont contribué à son succès professionnel. Les mentionner durant un entretien d’embauche, par exemple, laisse une impression positive sur le recruteur. «En combinant l’autopromotion et la promotion d’autrui (complimenter ou donner du crédit aux autres), ce que nous appelons la ‘double promotion’, les individus peuvent projeter à la fois de la chaleur et une certaine compétence, ce qui leur permet de faire une meilleure impression sur leurs interlocuteurs que lorsqu’ils se contentent de faire leur auto-promotion», notent Eric VanEpps, Einav Hart et Maurice Schweitzer dans leur travail de recherche, récemment publié dans le Journal of Personality and Social Psychology.