Congés illimités: qu’en pensent les employeurs?

Le concept de congés illimités ne fait pas l’unanimité. C’est d’ailleurs en Belgique et en Irlande que l’opposition est la plus marquée.

C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude menée par SD Worx auprès de 4.833 employeurs et 16.011 travailleurs dans 16 pays européens. Près de la moitié des Belges semblent apprécier l’idée de vacances illimitées, mais plus de sept travailleurs sur dix s’en tiendraient au même nombre de jours ou prendraient seulement un peu plus de vacances s’ils en avaient le choix. Près de la moitié des travailleurs, y compris en Belgique, sont favorables au concept de jours de vacances illimités. Cependant, si les travailleurs bénéficiaient réellement de congés illimités, la plupart d’entre eux préféreraient prendre un peu plus de congés seulement (36%), ou se contenteraient de prendre le même nombre de congés (36%). Cela signifie que 72% s’en tiendraient au même nombre de jours ou prendraient seulement un peu plus de vacances. En Belgique, un cinquième des travailleurs (21%) prendrait beaucoup plus de vacances qu’aujourd’hui.

Qu’en pensent les patrons?