Deux entreprises sur cinq ne tiennent pas compte de la santé mentale lorsqu’elle publie sur les réseaux sociaux

L’étude menée par Sortlist s’est concentrée sur l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de la génération Z. Cette étude*, réalisée auprès de 600 personnes dans six pays européens (dont la France), visait à comprendre les attitudes des jeunes de la génération Z (16-24 ans) et des entreprises vis-à-vis des réseaux sociaux, en particulier sous l’angle de la santé mentale.

Les résultats révèlent que 42% des entreprises ne prennent pas en compte la santé mentale lorsqu’elles publient sur les réseaux sociaux, et la moitié des utilisateurs de la génération Z pensent que les marques qui prétendent soutenir la santé mentale le font seulement «pour la forme». Cette perception est renforcée par le fait que près d’un tiers des entreprises utilisent la tactique du FOMO (Fear Of Missing Out) dans leur marketing.