Longue vie à l’artisanat bruxellois

Demandez la baguette la plus croustillante. Le pendentif le plus travaillé. Le steak le plus tendre. Il y aura toujours un artisan ou une artisane bruxellois.e prêt.e à réaliser vos souhaits les plus fous. Dans leurs boutiques ou ateliers, vous trouverez des produits uniques et qualitatifs, fabriqués à la main et dans le respect des traditions. Car oui, Bruxelles est riche de ses artisans. Et son gouvernement entend leur donner la visibilité qu’ils méritent.