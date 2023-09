Postuler à la rentrée : bonne ou mauvaise idée ?

Cette expression anglophone peut se traduire par la «montée en puissance du mois de septembre». Elle se réfère au fait que de nombreuses entreprises américaines et internationales recrutent à la sortie de l’été, et plus particulièrement entre le jour férié du Labor Day (premier lundi de septembre aux États-Unis) et celui consacré à Halloween (31 octobre). Cette tendance en matière d’embauche n’est pas nouvelle mais elle connaît un regain d’intérêt sur TikTok.

«Soyez prêts»

Une période concurrentielle

Toutefois, certains restent dubitatifs quant au fait de chercher un nouvel emploi en septembre. Car la rentrée rime avec reprise des envois de candidatures pour les candidats, après avoir fait une pause pendant l’été. Il est possible que votre CV se perde au sein d’une pile gigantesque. De plus, la plupart des entreprises fonctionnent sur l’année civile. Elles sont plus enclines à renforcer leurs équipes au début de l’année étant donné que les budgets sont tout juste alloués et donc intacts. C’est pourquoi les spécialistes en recrutement conseillent généralement de postuler en janvier, février et mars. Durant cette période, les managers sont souvent pressés de trouver les bons candidats, ce qui raccourcit les délais de recrutement.