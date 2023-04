Pourquoi l’IT attire de plus en plus d’employés belges

Se reconvertir et démarrer une nouvelle carrière dans le secteur de l’IT? De plus en plus d’employés belges y pensent et il y a de bonnes raisons à cela!

À la fin de l’année dernière, le bureau d’enquête iVOX a mené un sondage en ligne pour le compte de Robert Half. Au total, 1.500 employés belges ont été interrogés. Il en ressort que le secteur de l’IT attire de plus en plus les employés, surtout les jeunes de moins de 34 ans. Si leur entreprise actuelle leur proposait une formation, la moitié des employés sauterait sur l’occasion et serait prête à une reconversion professionnelle.

Les employés prêts à se reconvertir

Selon les résultats de l’enquête, ce sont surtout les jeunes de moins de 34 ans (41%) qui sont prêts à changer de carrière pour se tourner vers le secteur de l’IT. Le secteur semble également être une option intéressante pour bien d’autres. Plus d’un tiers (34%)des 1.500 employés interrogés sont ouverts à une reconversion en vue d’un emploi dans le domaine des technologies de l’information. En outre, 36,5% d’entre eux admettent qu’ils choisiraient l’IT s’ils devaient à nouveau faire un choix d’études.

«L’IT et la technologie se sont tellement développées ces dernières années qu’elles se sont depuis longtemps débarrassées de leur image de ‘secteur ennuyeux’. Alors que le département informatique était autrefois un département à part au sein de l’entreprise, il est désormais intégré dans presque toutes les industries. La numérisation des organisations a également mis l’informatique davantage en avant. De plus en plus de jeunes optent délibérément pour un diplôme en informatique mais il est encourageant de constater que même les employés sans diplôme adéquat sont prêts à se reconvertir. Si l’informatique vous intéresse, cela vaut toujours la peine d’explorer les possibilités», analyse Sylvia Blockx, Managing Director de Robert Half.

Pourquoi un tel attrait?

Les employés qui seraient prêts à changer de métier précisent qu’ils franchiraient le pas principalement en raison des salaires intéressants (47%) et des nombreuses opportunités offertes par la polyvalence de l’informatique (45%). La sécurité de l’emploi dans ce secteur (43%) est également mentionnée.

«Les entreprises ont besoin de profils solides et sont donc disposées à offrir de bons salaires et des avantages en contrepartie. Dans la pratique, nous constatonsque les personnes qui commencent comme agents de service informatiques peuvent passer très rapidement à d’autres rôles, en fonction de leur formation et de leur expérience de travail. Tout le monde y trouvera son compte. La reconversion de ceux qui ont l’intérêt et la volonté nécessaires d’apprendre peut aider à répondre à la forte demande de talents en IT», affirme Sylvia Blockx.

Quel salaire?

En tant qu’informaticien débutant, vous pouvez espérer un salaire d’environ 2.500 €à 2.800€ brut, en fonction du secteur, des qualifications, etc. Ce montant peut considérablement augmenter après seulement quelques années d’expérience. Un emploi dans l’informatique offre donc la polyvalence, des perspectives d’évolution, une sécurité de l’emploi ainsi qu’un bon salaire.

«Travailler dans l’informatique est bien sûr possible dans le cadre d’un emploi permanent, mais ces dernières années, nous avons remarqué que de plus en plus de professionnels de l’informatique sont également ouverts à une activité indépendante dans ce secteur. Quoi qu’il en soit, les professionnels de l’informatique sont très recherchés» conclut Sylvia Blockx de Robert Half.

