Voilà quelques jours, quelques semaines, que l’année a recommencé et une question te titille l’esprit: «Ai-je fait le bon choix d’études?». On te rassure, tu n’es pas le seul étudiant à te poser cette question. D’ailleurs, au cours de ton cursus scolaire, cette question risque de revenir souvent, et c’est tout à fait légitime. Cependant, comment être certain que tu as pris la bonne direction? Pour t’aider, Kotplanet te donne quatre signes que tu as peut-être fait le mauvais choix d’études.