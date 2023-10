Quatre techniques pour s’endormir plus facilement quand on est étudiant

C’est déjà arrivé aux meilleurs d’entre nous. On scrolle sur Instagram et nos potes ont l’air de vivre une vie incroyable, totalement… mieux que la nôtre! Et c’est là qu’une petite pointe de jalousie s’installe. Mais d’où provient ce sentiment désagréable? Et comment faire pour s’en débarrasser? Metro vous répond.