Quel salaire espérer en tant que diplômé en finance?

Il y a actuellement plus de postes vacants que de demandeurs d’emploi. Bonne nouvelle si vous faites maintenantvos premiers pas sur le marché du travail! Mais par où commencer? Et quel salaire pouvez-vous espérer en tant que débutant? L’assurance, ou presque, d’un CDI

Peut-être souhaitez-vous commencer à travailler immédiatement avec un contrat permanent. C’est bien sûr possible. Pas moins de quatre offres d’emploi sur cinq dans le domaine de la finance proposent en ce moment un contrat à durée indéterminée. Mais si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez, il peut être judicieux de commencer par un contrat temporaire ou intérimaire pour une certaine période. Vous aurez ainsi l’occasion de goûter à différents emplois et de connaître les tenants et aboutissants de plusieurs organisations, afin de découvrir par vous-même ce quevous aimez faire et ce que vous voulez continuer à faire. En outre, de nombreuses organisations proposent un contrat permanent rapidement après avoir travaillé en intérim pendant une courte période.

Thomas Vieuxjean, managing consultant chez Walters People, spécialiste du recrutement, détaille le salaire auquel les diplômés et les professionnels ayant jusqu’à trois ans d’expérience peuvent s’attendre dans une série de fonctions financières. Comptabilité

Si vous commencez votre carrière en tant que comptable junior ou assistant comptable chargé des comptes fournisseurs et des comptes clients, vous pouvez espérer un salaire mensuel brut minimum de 2.100€. «Certaines organisations offrent même un peu plus aux débutants. Dans les grandes organisations internationales, le salaire pour les postes de débutants en comptabilité peut même atteindre 2.400 à 2.500€ bruts par mois. Si vous vous orientez vers un emploi de comptable GL ou de credit collector vous pouvez espérer un salaire de départ compris entre 2.150 et 2.700€ bruts par mois», explique Thomas Vieuxjean. Banque et assurance

Vous avez toujours rêvé de travailler dans le secteur bancaire? Un emploi d’employé de back-office ou de middle-office est une excellente position pour commencer votre carrière dans le secteur bancaire. Si vous débutez dans un poste de back-office, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2.400 et 3.000€ par mois. Dans un poste de middle office, le salaire brut de départ est légèrement plus élevé, à savoir 2.500 à 3.100 €par mois.

Vous êtes désireux d’apprendre, vous avez un esprit commercial et vous faites preuve d’une bonne capacité de communication? En tant que conseiller financier débutant, vous êtes en contact quotidien avec les clients et leur proposez une solution sur mesure. Votre sens commercial vous aidera à élargir votre propre portefeuille de clients. Pour cela, vous pouvez compter sur un salaire de départ compris entre 2.500 et 3.100€ par mois.

«Dans le monde des assurances, la demande de spécialistes est actuellement extrêmement élevée. Travailler dans sa propre région et avoir de nombreuses possibilités de carrière ne sont que quelques-uns des avantages d’un tel emploi. En tant que spécialiste en assurances débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2.300 et 2.800 €», explique Thomas. Bien sûr, en plus de ce salaire, le secteur bancaire offre également de nombreux autres avantages extra-légaux, ainsi que la possibilité de télétravailler plusieurs jours par semaine. Finance

«Le nombre de postes vacants dans le domaine de la finance est très élevé aujourd’hui. Même les débutants ont un large éventail d’emplois intéressants à choisir. Un premier emploi au sein d’un Big4, par exemple, constitue un excellent début de carrière.» En tant qu’auditeur externe ou interne junior, vous pouvez compter sur un salaire aux alentours de 2.500€ bruts par mois. En plus des avantages sociaux, ces dernières offrent également une voiture de société dans le package salarial.

Vous avez un fort esprit analytique? Dans ce cas, vous pouvez aspirer à un emploi d’analyste commercial ou d’analyste financier. En fonction de l’organisation pour laquelle vous travaillez, vous recevrez un salaire brut compris entre 2.500 et 3.300€ par mois. Job étudiant

Vous continuez à étudier et vous souhaitez d’abord gagner de l’argent en tant qu’étudiant? «Il n’y a rien de mal à accepter un job d’étudiant dans le supermarché ou le restaurant du coin, mais attention, un job d’étudiant dans votre domaine d’études donnera très bien sur ton CV. De plus, cela permet de se familiariser avec le monde de l’entreprise et les possibilités d’emploi qui y sont offertes», estime Thomas. Le salaire d’un étudiant dépend de votre âge, mais il doit se situer entre 1.700 et 2.000€ bruts par mois Le salaire ne fait pas tout

«Lorsqu’un employeur potentiel vous fait une offre salariale, il parle toujours de montants mensuels bruts. Vous avez passé plusieurs entretiens d’embauche et reçu plusieurs offres d’emploi? Alors il faut regarder au-delà de ce montant mensuel brut qu’ils mentionnent avant de décider quelle offre d’emploi vous allez accepter. La plupart des entreprises offrent également de nombreux avantages en nature, tels que des chèques-repas, une indemnité de transport, un téléphone portable, une assurance, un ordinateur portable, des écochèques, etc.»

Pensez également à l’aspect pratique lorsque vous comparez les offres d’emploi: l’employeur est-il facilement accessible ou est-ce que vous perdez beaucoup de temps à faire la navette? Le travail hybride est-il courant dans l’organisation? Les horaires de travail sont-ils fixes ou flexibles? Pendant l’entretien d’embauche, demandez-vous également à quoi ressemblera ton avenir au sein de l’organisation. Existe-t-il, par exemple, des possibilités de formation? Offre-t-elle un plan de développement personnel pour les diplômés et les nouveaux arrivants?

«En ayant une réponse claire à ces questions, vous pourrez comparer minutieusement plusieurs offres d’emploi et déterminer toi-même ce qui est le plus important pour toi, afin de faire le bon choix», conclut Thomas Vieuxjean.