Trois bonnes raisons de postuler pour l’administration fédérale

Selon elle, l’administration fédérale en tant qu’employeur ressent aussi la pénurie sur le marché du travail. En 2022, l’administration fédérale a recherché 9.933 nouveaux talents. En un an, près de 124.000 candidatures ont été reçues, soit une moyenne de 12 candidatures pour un emploi. On dit souvent que travailler pour l’administration fédérale, c’est avoir un impact sur la société. Mais pas seulement. Il existe de nombreuses autres raisons de postuler pour un emploi dans l’administration. En voici trois.

1. Des profils très diversifiés

«Au cours des 12 derniers mois, nous avons principalement recherché des économistes, des juristes, des agents pénitentiaires ou des collaborateurs de call center. Ce sont surtout les jeunes qui recherchent un emploi dans l’administration fédérale. Plus de 51.000 candidats avaient moins de 30 ans et plus de 10.000 candidats étaient âgés de plus de 50 ans», précise Petra De Sutter. De manière générale, l’administration fédérale est constamment à la recherche de profils très diversifiés pour un large éventail de fonctions. Spécialistes de la mobilité, responsables en communication, collaborateurs logistiques, économistes, il y en a pour tous les goûts.