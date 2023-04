Voici cinq métiers techniques qui vous donneront un emploi à coup sûr

Sur le marché du travail, les profils techniques sont toujours très demandés et recherchés. Si vous êtes en panne d’idées, voici cinq postes et métiers qui vous permettront de trouver immédiatement du travail.

1 Électricien.ne de maintenance

Selon le Forem, depuis plusieurs années, les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement pour le métier d’électricien de maintenance. Il est d’ailleurs considéré comme étantenpénurie. «L’électricien de maintenance relève desmétiers de la maintenance industrielle.De nombreux secteurs industriels (chimie, agroalimentaire, industries technologiques, énergie) font appel à des spécialistes de la maintenance industrielle, soit au sein même de leur personnel, soit via des entreprises spécialisées en maintenance», indique le Forem. Les employeurs sont à larecherche de profils qualifiés. Ainsi, 55% des opportunités d’emploi demandent une expérience professionnelle.

2 Technicien.ne de maintenance en équipements industriels

Le métier de technicien de maintenance en équipements industriels est aussi en pénurie. Il consiste à effectuer l’entretien, le dépannage, la surveillance et l’installation d’équipements, de matériels industriels ou d’exploitation de conception pluritechnologique. Comme l’électricien de maintenance,le technicien de maintenance en équipements industriels relève desmétiers de la maintenance industrielle. De nombreux secteurs industriels font appel à des spécialistes de la maintenance industrielle, soit au sein même de leur personnel, soit via des entreprises spécialisées en maintenance. Les travailleurs de la maintenance industrielle, selon leur niveau d’expertise et de spécialisation, interviennent de manière préventive et corrective pour assurer le bon fonctionnement des équipements de production.Ils peuvent travailler tant sur chantier qu’au sein des ateliers, détaille le Forem. Les opportunités d’emploi pour ce métier se concentrentmajoritairement dans lesprovinces de Hainaut(34%) et de Liège(25%).Le métier est également recherché dans les provincesde Namur (18%) et de Luxembourg (11%).

3 Mécanicien.ne

Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement pour le métier de mécanicien et de mécanicienne d’entretien pour les voitures particulières et véhicules de société légers, indique le Forem. Par ailleurs, il est également en pénurie faute de main-d’œuvre suffisante pour répondre à la demande. Celui ou celle qui fait ce métier effectue les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers ou industriels. Il peut effectuer des dépannages et des essais de véhicules sur route, ainsi que coordonner une équipe.

4 Technicien du froid

Selon Formalim, le centre de compétence du Forem, le technicien frigoriste est un technicien de maintenance ou d’installation de systèmes frigorifiques, de systèmes de climatisation et même de systèmes de chauffage.Il est à la fois électricien, chauffagiste, plombier et spécialiste en hydraulique. Le métier s’exerce à l’intérieur et à l’extérieur, avec des rôles de garde, sur chantier (horaires irréguliers) dans toute la Belgique ou hors frontières, comme salarié ou indépendant, souvent dans des conditions stressantes. Le technicien frigoriste évolue dans les secteurs suivants: frigorifique (industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, commerces de denrées périssables…), la climatisation (particuliers, salles informatiques, hôpitaux…), le chauffage (pompes à chaleur…).

5 Boucher.ère

Le métier de boucher offre de nombreux débouchés. «Le nombre d’offres d’emploi augmente d’année en année ettrop peu de candidatsy répondent. Peu d’étudiants s’orientent vers les filières techniques menant à la boucherie», analyse le Forem. Ce n’est pas un métier facile. Leshoraires de travailet lesconditions d’exercices(froid, station debout, travail physique)sont souvent cités pour expliquer le manque d’attrait de cette profession.

Le métier de boucher.ère est un métier essentiel, en évolution et s’exerçant souvent enéquipe. Le désossage et la découpe restent les activités principales, mais le boucher artisanal est aussi un professionnel mettant sacréativitéau service de laviande(préparations, recettes, adaptations aux envies du client, nouveautés, etc.).