Voici le meilleur moment pour envoyer des mails

Axios HQ, une start-up qui crée des «logiciels d’intelligence artificielle aidant les entreprises à gérer leurs communications essentielles», a voulu déterminer le meilleur moment de la semaine pour envoyer des emails professionnels. Pour ce faire, elle a analysé les taux d’ouverture de 8,7 millions de courriels émis via sa plateforme entre janvier 2022 et mars 2023. La jeune pousse a constaté que les dimanches entre 15 heures et 18 heures sont les plages horaires les plus propices à l’envoi de mails professionnels.

Une affirmation d’autant plus surprenante que le dimanche est traditionnellement un jour de repos durant lequel on se détache de son emploi. Pourtant, les données compilées par Axios HQ montrent qu’un mail professionnel interne envoyé le dernier jour de la semaine a plus de chances d’être ouvert et lu par son ou ses destinataire(s), avec un taux d’ouverture moyen de 54%.

À lire aussi Les trois bonnes habitudes à adopter pour une reprise du travail sans stress

Une besogne chronophage

Le lundi est aussi une journée plébiscitée pour cette tâche administrative. Il n’est pas rare que des salariés s’accordent du temps en début de semaine pour trier leur boîte de réception professionnelle, après un week-end loin des écrans (du moins, en théorie). Une besogne des plus chronophages à laquelle ils consacreraient l’équivalent de trois semaines, voire un mois, par an, selon une enquête de LiveCareer.

À l’inverse, ne vous attendez pas à ce que vos collègues et votre supérieur hiérarchique répondent à vos mails le samedi. Il s’agit du jour de la semaine avec le plus faible taux d’ouverture (31%), loin devant le jeudi (47%) et le vendredi (49%).

Si vous voulez écrire des mails internes vraiment efficaces, vous devez faire attention au jour mais aussi à l’heure à laquelle vous les envoyez. Axios HQ a remarqué que les plages horaires les plus favorables à cette activité sont entre minuit et trois heures du matin (taux d’ouverture de 65%), ainsi qu’entre trois et six heures du matin (taux d’ouverture de 70%).

À lire aussi Et si la clé du bonheur était de travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq ?

Une pratique potentiellement néfaste

Toutefois, plusieurs facteurs sont à prendre en considération avant de consulter votre boîte mail professionnelle en plein milieu de la nuit: tout d’abord, votre rapport au sommeil, mais aussi la taille de votre entreprise. En effet, il est plus avisé d’envoyer des mails internes le dimanche entre 18 et 21 heures ou le mardi entre trois et six heures du matin si vous travaillez dans une structure employant plus de 10.000 salariés. Au contraire, il est préférable de le faire le dimanche entre 15 et 19 heures si votre boîte compte moins de 500 salariés.

Quoi qu’il en soit, ces conseils sont à prendre avec précaution étant donné le stress que peut susciter la gestion de sa messagerie électronique. S’y atteler en dehors de ses horaires de bureau contribue à vous plonger dans un état de veille permanent, ce qui peut avoir des effets néfastes sur votre capacité de concentration et augmenter les risques d’épuisement professionnel.

À lire aussi Plus d’un travailleur sur quatre passe toute la journée sur des écrans

Hyper-disponibilité

Par ailleurs, répondre à ses mails professionnels durant le week-end peut induire une exigence à l’hyper-disponibilité et l’hyper-réactivité chez le(s) destinataire(s) ou personne(s) en copie. Ces derniers peuvent se sentir dans l’obligation d’adopter le même rythme par peur de louper une information importante ou de passer pour un tire-au-flanc. «Ce qui m’inquiète, c’est qu’en voyant cela, certains peuvent se dire qu’ils vont commencer à envoyer des emails plus régulièrement le week-end. Car pour certaines personnes, c’est très bien… mais pour une bonne partie d’entre nous, cela ajoutera à cette impression de fardeau», a déclaré Matthew Davis, professeur associé à la Leeds University Business School, au Times.

Dans le doute, abstenez-vous d’envoyer des mails le week-end. Vos collègues et même votre patron vous remercieront de respecter vos horaires de bureau pour le faire. Si vous avez peur des représailles, sachez que le droit à la déconnexion figure dans le Code du travail depuis 2017, même si ses modalités ne sont pas précisées par la loi.