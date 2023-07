Voici le top 10 des choses qui font perdre du temps au travail

Entre le 29 mars et le 13 avril, l’agence iVOX a réalisé pour le compte de Protime une enquête auprès de 1.000 employés belges francophones. Le but? Identifier ce qui cause le plus de pertes de temps au travail. Et entre les demandes des collègues, les réunions, les notifications sur son smartphone et appels téléphoniques, il y a en beaucoup. Les problèmes IT en tête

«Notre temps est précieux. Pourtant, quotidiennement, nous sommes confrontés à des situations chronophages qui freinent ou bloquent notre productivité et nous donnent l’impression, à la fin de la journée, que nous n’avons pas avancé. Une bonne organisation avec nos collègues peut justement nous aider à mieux gérer notre temps,» analyse Sophie Henrion, porte-parole de Protime. Le champion toute catégorie, l’élément qui ferait perdre le plus de temps aux employés serait: les problèmes informatiques. Les employés interrogés ont identifié les problèmes informatiques (12,9%) comme la plus grande cause de perte de temps, devant les réunions (12,7%) et les appels téléphoniques (10,7%). Il est à noter que les hommes (14%) sont plus nombreux que les femmes (11,4%) à considérer la «réunionite» comme particulièrement chronophage. Sacrés collègues

L’enquête s’est également intéressée au temps que nous perdons de façon quotidienne en raison des questions que viennent nous poser nos collègues. En moyenne, ils interrompent notre concentration cinq fois par jour. Par exemple, lorsque l’un ou l’une d’entre eux vient à votre bureau pour vous demander de jeter un «rapide coup d’œil» à quelque chose d’important alors que vous aviez atteint le bon niveau de concentration pour avancer sur votre travail. Que vous le vouliez ou non, vous avez perdu le fil de votre pensée. Certaines questions peuvent obtenir une réponse rapide, mais elles nous coupent dans notre rythme et notre concentration. En moyenne, nous ne retrouverons pas l’un et l’autre avant cinq minutes, ce qui nous fait perdre près d’une demi-heure de temps de travail par jour. Pour près d’une personne interrogée sur 8 (12,1%), cette perte atteint même environ une heure par jour: elle est en effet dérangée quotidiennement plus de dix fois par les questions d’un collègue.

«Pour quelque 8% des employés (7,7%), les demandes et questions de collègues constituent la principale cause de perte de temps au bureau. Et cela, alors que de nombreuses questions pourraient être provisoirement mises entre parenthèses sans prêter à conséquences. Il faut peut-être alors convenir avec vos collègues de fixer des moments ‘dédiés’ pendant lesquels vous êtes disponible pour les aider. Ou prévoir des périodes pendant lesquelles vous pourrez vous plonger dans votre travail sans être interrompu. Une bonne organisation fait de bons collègues et permet à chacun d’accomplir plus de choses au cours d’une journée de travail» conclut Sophie Henrion.