Comment l’Union européenne soutient les villes comme La Louvière

Comme le pense bien Aline, la ville de La Louvière a bénéficié du soutien de l’Union européenne dans le cadre de sa politique de cohésion économique, sociale et territoriale dans toute l’Europe. Une politique qui vise à corriger les déséquilibres entre les pays et les régions, via le soutien au développement, surtout dans les plus pauvres. La Louvière est ainsi l’une des villes de l’UE ayant bénéficié de fonds européens, à hauteur de plusieurs dizaines de millions. La Semaine européenne des Régions et des Villes qui aura lieu cette année du 9 au 12 octobre permettra également de rassembler représentants de villes et régions de toute l’UE à Bruxelles. L’objectif étant de discuter des défis communs, de réunir des experts de différents domaines, de proposer une plateforme d’apprentissage ou encore de faciliter la coopération et la mise en réseau entre régions et villes. Pour que chaque habitant de l’UE puisse à terme disposer des mêmes chances!