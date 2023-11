Permettre aux personnes porteuses de handicap de se déplacer librement dans toute l’UE grâce à la European Disability Card

La European Disability Card témoigne de la reconnaissance du handicap, même s'il n'est pas visible. Cette carte gratuite garantira l'égalité d'accès à des avantages et tarifs préférentiels par exemple dans les transports, les manifestations culturelles, les musées et expositions, les centres sportifs et de loisirs, des lieux de villégiatures, des parcs d’attraction... Les personnes titulaires de cette carte pourront par exemple bénéficier dans ces lieux d’un tarif réduit (ainsi que pour leur accompagnant) mais aussi de places de stationnement dédiées, d’un local de rangement pour fauteuil, de places adaptées, d’une description audio ou d’un interprète en langue des signes… Une European Disability Card qui pourra aussi inciter les personnes porteuses de handicap à voyager et à découvrir d’autres pays et cultures. Rappelons en effet que cette nouvelle carte européenne du handicap sera bien évidemment en vigueur dans les 27 pays de l’Union européenne! Du centre-ville de Copenhague aux musées d’histoire en Grèce en passant par des festivals en Hongrie ou… des activités à quelques kilomètres de chez soi en Belgique, autant d’occasions pour les 87 millions de personnes porteuses de handicap à travers l’UE de découvrir la culture européenne. Comme tout le monde.