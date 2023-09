À force de voir ta voisine passer devant la fenêtre de ton appartement, avec son superbe attirail de sportive accomplie et la silhouette qui va avec, tu as fini par te dire que ce serait pas mal de te remettre au sport. Mais entre regarder le dernier épisode de ta série préférée sur Netflix et enfiler son jogging et partir pour une séance de running, le choix est malheureusement vite fait.

Retrouve la suite de l'article ici