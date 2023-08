Attention si vous prenez l’avion: des compagnies aériennes refusent ce type de bagage

Ah les valises! Rien que de les évoquer, on en attrape souvent des sueurs froides! Peur de ne pas réussir à y caser tout ce que l’on veut emporter, peur qu’elles s’égarent en route, ou encore que leur poids dépasse le maximum autorisé par les compagnies. Surtout si l’on voyage en low cost où les frais de bagages en soute sont souvent plus élevés que le billet lui-même. Les valises sont donc souvent sources de tracas pour les voyageurs. Et l’apparition des valises dites intelligentes ne va pas arranger les choses!