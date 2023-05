Avis aux hommes: il est préférable d’uriner assis!

Les hommes préfèrent uriner debout

Une question de commodité

Gerald Collins, chirurgien urologue consultant à l’Alexandra Hospital de Manchester, a affirmé au Telegraph que si les hommes avaient pris pour habitude d’uriner debout, cela résultait certainement des circonstances et des commodités en présence. «En fin de compte, si vous êtes sur un terrain de golf et que vous devez vous cacher derrière un arbre, vous pouvez le faire sans problème. En revanche, si vous vous accroupissez et que vous baissez votre pantalon, le scénario risque d’être beaucoup plus gênant», a-t-il ainsi expliqué pour illustrer son propos.

Préférable de s’asseoir pour les plus âgés

«L’HBP est due à une modification de l’environnement hormonal de la prostate, principalement à partir de la quarantaine», a expliqué l’urologue. Avant de préciser, «l’augmentation d’un certain produit de dégradation de la testostérone entraîne une augmentation du développement et de la taille des cellules de la prostate. En conséquence, les hommes commencent à trouver qu’ils peuvent mieux faire pipi en position assise».

Une meilleure vidange de la vessie

De plus, une étude réalisée en 2014 par des chercheurs néerlandaisdu centre médical de l’université de Leiden a révélé que la position assise pouvait être bénéfique car elle permet à la vessie de se vider plus rapidement et plus complètement.En effet, les muscles du bassin et de la colonne vertébrale qui sont activés lorsque vous êtes debout sont totalement détendus lorsque vous êtes assis et donc permettent une meilleure vidange de la vessie.