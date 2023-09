Si tu as un peu scrollé sur TikTok ces derniers temps, tu sais certainement ce qu’est le BookTok. Et si tu n’arrives pas à te motiver à lire en ce moment, ça va vite te faire changer d’avis. Et pour t’aider un peu plus, Kotplanet s’est plongé dedans rien que pour toi et te dévoile les meilleurs livres pour ta rentrée selon TikTok.

Retrouve la suite de l'article ici.