Ces signes astrologiques sont les plus populaires sur les sites de rencontre

Pour entamer la conversation avec votre potentielle âme sœur sur une application de rencontre, il faut avant tout que vous ayez matché avec cette personne. Pour ce faire, tous les moyens sont bons: photos, humour, petite description qui en jette et même astrologie! En effet, selon une récente étude réalisée par Bumble, l’un des leaders sur le marché des applications de rencontre, il semblerait qu’un signe astrologique ait plus de succès que les autres: les Taureau. Pourquoi cette distinction? Les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai seraient réputées pour être plus loyales et déterminées. Les Taureau seraient également des grands fans des petits plaisirs de la vie et seraient toujours partants pour découvrir de nouvelles choses.

On découvre également qu’un signe astrologique est plus entreprenant que les autres: les Gémeaux. De fait, ils sont plus enclins à faire le premier pas et à envoyer unmessage grâce à leur penchant naturel pour la communication. Enfin, l’étude révèle également que les Cancer ont eu particulièrement de chance en 2022 sur Bumble, puisqu’ils sont les troisièmes à avoir eu le plus de matchs.

Qu’en est-il du cas Tinder ?

Au printemps dernier, la première application de rencontre a donné quelques informations sur les signes astrologiques de ses utilisateurs. Ainsi, les Bélier, Gémeaux et Balance étaient les plus présents sur Tinder en 2022. En revanche, les Lion, Capricorne ou encore Verseau sesont faitsassez rares.

Le succès des signes du zodiaque

L’astrologie fait de plus en plus de nouveaux adeptes,d’ailleurs de nombreux utilisateurs renseignent à présentleur signe dans leur profil. Les personnes qui ont décidé d’opter pour cette stratégie ont eu jusqu’à 115% de chance de plus en 2022 de matcher, par rapport à tous les autres. 60% des utilisateurs ont d’ores et déjà sauté le pas, dont un homme sur trois.