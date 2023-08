Cet été, le rouge est tendance!

On ne parle plus que d'elle ! Barbie règne en maître sur… à peu près tout depuis la sortie du film du même nom réalisé par Greta Gerwig: mode, beauté, gastronomie, et bien sûr cinéma. Il y a pourtant un domaine dans lequel l'icône planétaire ne domine pas les tendances… Ce n'est pas sa chevelure blonde platine que convoite le commun des mortels, mais celle d'une princesse : Ariel, la petite sirène.

L'été de toutes les audaces

Qu'on ne s'y trompe pas, le blond platine de Barbie demeure une valeur sûre cet été. D'après lelogiciel de réservation dédié au secteur de la beauté Fresha, ses salons de coiffure partenaires ont observé une hausse de 83% des demandes pour cette coloration entre le 19 juin et le 19 juillet 2023, par rapport à la même période l'année dernière. Reste que le rouge flamboyant de l'héroïne du film "La Petite Sirène", sorti deux mois plus tôt que "Barbie", semble faire davantage l'unanimité en cette saison estivale, synonyme d'audace et d'extravagance. Entre le rose, le rouge, et le roux, la coloration capillaire de la princesse Disney ne laisse personne indifférent, à commencer par les personnalités publiques.

De rouge vif à un roux flamboyant

Connue pour sa longue chevelure brune, qui fait assurément ressortir ses yeux d'un bleu perçant, l'actrice américaine Megan Fox vient tout juste d'opter pour une crinière plus flamboyante semblant tout droit inspirée de celle d'Ariel. Si elle n'a pas choisi un rouge vif, l'héroïne de "Transformers" s'est tournée vers un roux flamboyant qu'elle associe régulièrement à des tenues inspirées de la tendance Mermaidcore, entre filets de pêche, coquillages, et robes sirène, elle aussi influencée par la sortie du film de Rob Marshall. Et ce n'est pas la seule, puisque si Halle Bailey, héroïne du remake Disney, est aujourd'hui revenue à sa couleur naturelle, elle a elle aussi longtemps, promo oblige, adopté le rouge éclatant de la célèbre sirène.

Plus récemment encore, c'est l'actrice et mannequin américaine Emily Ratajkowski qui a décidé de troquer son brun pour un roux encore plus lumineux. Une coloration qui n'est pas, là encore, sans rappeler l'engouement pour la teinte (presque) naturelle de l'héroïne aquatique de Disney.

#Arielhair

Et les stars sont loin d'être les seules à avoir succombé à la tendance. La preuve en images sur le réseau social chinois TikTok où le hashtag #Arielhair a déjà généré plus de 5 millions de vues. A la clé ? Des colorations flamboyantes et des cascades de boucles en veux-tu en voilà rappelant celles de l'icône du célèbre conte de Hans Christian Andersen. Reste désormais à voir si Barbie, dont le film cartonne actuellement en salles, peut rattraper son retard, et - pourquoi pas - faire du blond platine la coiffure phare de la rentrée.