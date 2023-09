Chaussures de marque : 3 astuces pour éviter d’acheter des contrefaçons sur Vinted

Vous êtes toujours à l’affût d’affaires en or sur Vinted, plus particulièrement quand il s’agit de chaussures mais vous ne tenez pas à ce qu’on se joue de vous ? Voici trois astuces infaillibles pour repérer les arnaques à des kilomètres.

Sneakers de marque et chaussures de luxe se trouvent partout sur les sites de seconde main, en particulier Vinted. Mais comment savoir s’il s’agit d’articles authentiques ou de contrefaçons ? Préparez-vous à dire adieu aux arnaques avec ces trois conseils pour repérer les fraudeurs de loin.

Devenez Joe de «You»

On est sérieux. Laissez parler votrestalker intérieur et faites vos recherches.C’est le moment d’éplucher le profil de votrevendeuren prêtant une attention toute particulière aux évaluations. Si ce dernier n’en comporte aucune fuyez (et loin)etil en va de même si votre vendeur a reçu plusieurs avis d’acheteurs mécontents sur la marchandise reçue. Engénéral, c’est un excellent red flaget on vous conseille de vous y fier.

Ensuite, passons aux différents produits vendus par le compte. Prêtez attention aux photos mises en ligne. S’il s’agit des images «officielles» des produits prises sur le site de vente du fabricant et non de photos prises par le vendeur lui-même, ce n’est pas un bon signe. Dans ce cas, si jamais vous souhaitez tout de même procéder à la vente, demandez toujours des photos supplémentaires pour vérifier l’état et une fois cela fait, «Madmoizelle» recommande de «réaliser une recherche inversée d’image pour voir s’il ne s’agit pas d’images volées sur une autre annonce ailleurs sur le Web…».Pour ce faire, n’hésitez pas à aller surfer sur Google Images ou ReverseSearch.S’il s’agit de chaussures de marque, n’hésitez pas non plus à demander une photo de la boîte en carton qui les accompagne.

Le moyen de paiement

Les sites comme Vinted possède leur propre système de paiement: l’argent est retenu tant que vous n’avez pas reçu votre commande et que vous n’en êtes pas à 100 % satisfait. Les paiements sont sécurisés et en cas de pépin, vous pouvez toujours retourner l’article au vendeur. De ce fait, si jamais l’un d’entre eux vous propose de passer par une tout autre application ou moyen de paiement détourné (par exemple si jamais il vous demande un virement bancaire directement sur son compte en vous offrant les 20 euros de frais de port et en rajoutant un lingot d’or pour vous remercier, pitié, bloquez-le immédiatement), il s’agit en général d’une arnaque puisqu’une fois le montant des chaussures (ou de tout autre article) versé, le vendeur pourra ensuite disparaître avec un porte-monnaie bien rempli par vos soins. Restez prudent et ne quittez sous aucun prétexte le site de vente pour votre propre sécurité.

Ne faites pas confiance à des prix trop alléchants

Si, évidemment, beaucoup utilisent Vinted ainsi que d’autres sites de revente d’occasion pour faire des affaires si en général, une offre paraît trop belle pour être vraie et bien… c’est parce qu’elle l’est! Comparez toujours les prix du même article sur le site pour voir où se situe la moyenne. Si votre vendeur propose un prix trois fois en dessous alors que c’est un article «de luxe et comme neuf», c’est un bon signe qu’il faut se méfier.

Pour vous aider à savoir s’il s’agit d’une arnaque ou non, n’hésitez pas à demander de l’aide à des professionnels ou à des amateurs passionnés (que vous pourrez trouver sur Facebook via des groupes dédiés). Il vous suffira de poster l’annonce en question sur un groupe pour que les utilisateurs puissent immédiatement vous dire «arnaque» ou «bonne affaire» (cachez bien le nom du vendeur pour éviter qu’on vous la pique s’il s’agit d’une bonne affaire).