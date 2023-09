Pour cette année scolaire, tu as pris une résolution, faire mieux que l’année dernière. Que ce soit dans tes activités extra-scolaires ou dans ton parcours scolaire, tu souhaites te surpasser ! Bonne initiative, mais comment on s’y prend pour se surpasser quand on est aux études ? Kotplanet te donne les clés pour te dépasser.

Retrouve la suite de l'article ici.