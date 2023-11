Connaissez-vous la meilleure station de ski au monde?

Cap sur la France

En termes d’installation, Ski Info rapporte que la station de Val Thorens propose de nombreux espaces différents: «un snowpark, un boardercross engagé pour les fans de ski cross et un plus accessible pour les moins casse-cou, un FamilyPark pour apprendre en douceur les plaisirs de la glisse, une piste de luge Cosmojet de 6 km de long scénarisée sur le thème de l’espace ainsi qu’une tyrolienne double pour survoler les pistes à plus de 65m de hauteur!». On comprend sans mal comment cette station s’est hissée au sommet du classement.