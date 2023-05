Faites-vous partie des Zillenials, cette génération entre la Y et la Z ?

Les millenials, ou génération Y, sont ceux qui sont nés entre 1984 et 1996. On connaît aussi la génération Z, aussi appelée «Gen Z», qui sont nés entre 1997 et 2010.

Faites-vous partie des zillenials?

Mais quid de ceux nés entre 1996 et 1997? Et bien ceux-là sont les «Zillenials», soit la contraction de la génération Z et des millenials. Le Urban dictionnary définit cette génération comme étant: «Une micro génération de personnes nées entre 1993 et 1998, diplômés du lycée entre 2012 et 2016. Les Zillennials sont les dernières années de la génération Y et les premières années de la génération Z, et bénéficient de traits mixtes propres aux deux générations. Ils sont trop jeunes pour se reconnaître dans le noyau de la génération Y, mais trop vieux pour être en phase avec le noyau de la génération Z».