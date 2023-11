Horoscope 2024: voici ce que l’année réserve aux différents signes du zodiaque 

Amour, travail, finances et chance, vous êtes curieux de ce que va vous réserver 2024? Voici ce à quoi vous devez vous attendre, signe par signe. Attention, l’année s’annonce haute en couleurs!

On chill

Vous n’avez pas passé une très bonne année? Pas d’inquiétude, l’année 2024 approche à grands pas! De quoi amener un nouvel air frais et de belles perspectives.

Voici ce que 2024 réserve aux différents signes astrologiques :

Bélier: du changement dans l’air

L’année va commencer sur les chapeaux de roues pour les Bélier s ! Uranus et Mars les soutiendront dans leurs décisions et il sera grand temps pour eux de laisser le passé derrière eux. C’est donc une année de changements et de nouvelles opportunités qui s’annonce.

Taureau: le plaisir avant tout

Les Taureaux ne seront pas délaissés en ce début d’année 2024! Avec l’influence de Vénus, la satisfaction sera au rendez-vous et cette année s’annoncera très lucrative. La fin d’année sera néanmoins plus calme et placée sous le signe de la réflexion.

Gémeaux: des rebondissements à gogos

2024 ne s’annonce pas de tout repos pour les Gémeaux. Avec un début d’année prometteur et une fin d’année dynamique , l’année promet d’être riche en rebondissements. La rencontre de Jupiter et Pluton permettra aussi aux changements de prendre place dans leur vie!

Cancer: un nouveau départ

La nouvelle année sera synonyme de nouveautés pour les Cancers. Mais pas d’inquiétude, Neptune et Mercure veilleront sur eux et les aideront à faire les bons choix. Leur équilibre émotionnel leur ouvrira des portes sur les plans financiers et sentimentaux. Une très belle année en perspective, donc!

Lion: tout ira bien

Les Lions profiteront de 2024 pour s’engager dans un printemps riche en rebondissements côté pro. Côté cœur, l’été leur promettra mille douceurs. Il faut dire que l’association de la Lune et de Saturne offrira des ondes positives… et ils en profiteront!

Vierge: l’année de tous les possibles

Neptune et Venus soutiendront les Vierges dans leurs choix en 2024. Tout semblera donc possible en cette nouvelle année pour l’un des signes les plus sérieux du zodiaque. Début 2024, elles ne devront pas hésiter à planifier leurs rêves, ils pourraient bien devenir réalité dès l’été!

Balance: la chance au beau fixe

En 2024, les Balance seront les plus chanceuses du zodiaque. La rencontre de la Lune et de Jupiter leur permettra de mieux envisager l’avenir, elles verront leurs liens renforcés et tout semblera leur sourire. Après un été presque parfait, la fin d’année sera placée sous le signe de l’introspection.

Scorpion: harmonie et apaisement

Plusieurs nouveautés attendront les indomptables Scorpions en 2024. Ils se découvriront plus tendres et sensibles grâce à l’association de Mars et de la Lune qui atténuera leur caractère de feu. Une nouvelle année qui s’annonce donc plus paisible que 2023. Pour le meilleur!

Sagittaire: fini la routine

Pour les courageux Sagittaires, la nouvelle année sera annonciatrice de changements. Avec le passage d’Uranus dans le ciel, ils pourront enfin prendre leur destin en mains. Si la prise de conscience ne sera pas évidente, le changement sera bien positif!

Capricorne: coup de foudre en vue

La présence du Soleil en début d’année ouvrira les yeux des Capricornes sur leur rapport au monde. L’espoir fleurira au printemps, avant de laisser place à un été sous le signe de l’épanouissement mais aussi de l’amour! L’année promet d’être riche en rencontres et apprentissages!

Verseau: quitte ou double

En cette nouvelle année, les Verseaux pourront compter sur la rencontre de Jupiter et Pluton pour prendre leur courage à deux mains et enfin régler leurs problèmes. Une prise de conscience en début d’année leur permettra d’affirmer leurs positions fin mars. Le reste de l’année dépendra de leurs décisions. Attention à faire les bons choix!

Poisson: de l’espoir dans l’air

L’année 2024 offre de bons présages pour les Poissons. Ils auront de nouvelles opportunités dès janvier, feront de belles rencontres et progresseront dans leur domaine. De quoi se réjouir d’avance!