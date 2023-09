On sait, avec la météo qui a changé toutes les heures durant l’été, tu as préféré rester chez toi, devant ton service de streaming préféré. Mais il y a aussi moyen de se divertir au sec en sortant un peu de chez soi, en allant au cinéma. On te parle donc de quatre films à aller voir seul.e ou en famille avant que l’été se termine.

Retrouve la suite de l'article ici.