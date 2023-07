Météo maussade en Belgique: Voici six plaines de jeux couvertes où emmener vos enfants

En cette fin juillet, on ne peut pas dire que la météo soit au beau fixe en Belgique. Si vos enfants tournent en rond à la maison et que vous ne savez plus comment les occuper, on a peut-être la solution pour vous! Pourquoi ne pas passer l’après-midi dans une plaine de jeux couverte? En voici six qui n’attendent que vous et vos petits.

C’est l’été mais il pleut et les rayons de soleil se font rares… Voici le constat que l’on peut tirer de la météo instable que connaît la Belgique ces dernières semaines. Comment alors occuper ses enfants? Outre les traditionnelles séances de cinéma ou de télévision, vous pouvez emmener vos petits dans une plaine de jeux couverte. Et si vous ne savez pas où aller, on vous en présente six qui promettent de passer un chouette moment à l’abri des gouttes.

Stardust Park

Dans cette plaine de jeux située à Forest, vos enfants auront la possibilité de se défouler comme bon leur semble. D’une superficie de 4000 m2, ce parc propose aux jeunes entre 1 et 12 ans un temple maya, de l’escalade pour petits et plus grands ou encore des autos tamponneuses. Mais aussi une discothèque pour fêter les anniversaires des préados comme il se doit ou un cinéma 8D. Tout un programme!

Kojump

Vos enfants aiment les trampolines? Cette plaine de jeux est faite pour eux… mais aussi peut-être pour vous! Présent actuellement à Bruxelles, Waterloo, Messancy, Liège et Oostakker et bientôt à Namur et Ternat, Kojump accueille en effet enfants et adultes, qu’ils soient sportifs ou non. Et si l’un des membres de la famille n’est pas très branché trampoline, pas de panique! Le parc propose aussi d’autres activités telles que basket-ball, dodge-ball, escalade ou airbag. De quoi ravir tout le monde, en somme!

Pirouette

Si vos enfants préfèrent les toboggans, privilégiez peut-être Pirouette. Située à Namur, cette plaine de jeux offre toboggans, labyrinthes et autres ponts suspendus. Le must: un toboggan gonflable d’une hauteur de 6,50 m. Rien que ça! Et pendant que les petits jouent, leurs parents peuvent savourer un délicieux cocktail et une planche apéro à la Table de Samy.

Komini

Komini, c’est deux plaines de jeux situées, l’une à Messancy et l’autre à Waterloo. Ces parcs intérieurs proposent un château magique, des piscines à boules, des toboggans géants et autres manèges enchantés. Bref, la promesse de passer un agréable moment en famille!

Le Monde d’Ayden

Voici la première plaine de jeux couverte et inclusive du pays! Situé à Uccle, Le Monde d’Ayden est en effet adapté à tous les enfants, qu’ils soient en pleine santé ou porteurs de handicap. Un parc sensoriel pour que chaque enfant puisse s’amuser en sécurité dans un environnement bienveillant. Un espace gourmand offre aussi aux petits et grands la possibilité de se régaler.

Kidikids

À Ans (Liège), Kidikids est une plaine de jeux intérieure. Elle propose deux zones dont l’une est réservée aux tout petits, âgés de 0 à 4 ans. Pour les plus grands, de 5 à 12 ans, un espace plus adapté leur permet de se défouler sur trampolines, murs d’escalade, pistes de luges et château gonflable.

