« No spend challenge » : ce défi va vous permettre de vous enrichir en septembre !

Connaissez-vous le « No Spend Challenge » ? Avec ses millions de vues sur TikTok, ce défi vient en aide aux personnes qui ont un peu trop dépensé durant l’été et qui sont déterminées à rectifier le tir pour la rentrée !

Mais qu’est-ce que c’est au juste ? Comme son nom l’indique, le « No Spend Challenge » vous met au défi d’arrêter de dépenser votre argent inutilement afin de réaliser le plus d’économies possible. Sa spécificité ? Il s’étend sur une durée que vous avez déterminée à l’avance (un mois ou un an par exemple) et surtout, il s’applique sur un domaine bien précis que vous aurez égalementsélectionné en amont. Le but est de dire adieu définitivement(ou presque) aux achats inutiles et compulsifs afin demieux gérer toutes ses dépenses.

Envie d’essayer ?

Pour cela, rien de plus simple. Installez-vous quelque part et sortez toutes vos dépenses des mois précédents (on vous prévient, ça risque de piquer un peu). Ensuite, observez attentivement vos comptes et tâchez d’identifier où précisément part votre argent. Une fois que vous avez déterminé comment votre budget est réparti, entourez toutes les sections que ne sont pas vitales à votre bonheur quotidien (non, vous n’avez pas réellement besoin de cette neuvième paire de bottes ou de ce cinquantième livre alors que vous en avez une pile qui vous attend déjà à la maison). Vous pouvez également compter dedans les commandes passées via Takeaway mais aussi les achats compulsifs sur Amazon ou Vinted.

Une fois que vous avez établi une liste de vosdépenses « inutiles » (ou du moins, qui ne sont pas « vitales » comme vos factures ou votre nourriture par exemple), il est temps de passer aux choses sérieuses.

Quelles sont les règles?

Rassurez-vous, le « No Spend Challenge » ne comporte pas de règles (trop) strictes pour la simple et bonne raison que c’est vous-même qui les fixer à votre guise ! Que vous souhaitiez adopter un régime financier draconien en refusant tout superflu (d’une sortie au cinéma à une virée au resto) ou que vous préfériez vous contenter de bannir votre boisson du Starbucks du matin, chacun est libre de faire ce qu’il désire. Le tout est, une fois votre objectif défini, de vous ytenir bien sûr! Mais attention à ne pas aller dans l’excès et de passer d’une surconsommation à une sous-consommation intense qui risquerait de vous priver de tout plaisir de dépenser quoi que ce soit à l’avenir. Comme dans tout dans la vie, n’hésitez pas à trouver un juste milieu (et ne soyez pas trop durs avec vous-même si vous craquez au cours du challenge - on ne dira rien, promis).

