Pourquoi autant de couples se séparent pendant ou après les vacances

S’il y a bien une période où les couples sont plus que jamais en danger, c’est l’été! Vous l’avez peut-être remarqué autour de vous, les couples se séparent en nombre souvent lors des beaux jours. Pour quelle raison? On vous dit tout.

«Ensemble 24 heures sur 24»

Ces ruptures seraient causées non pas par la chaleur qui rendrait irascible mais par le simple fait qu’en vacances, les couples passent en général tout leur temps ensemble. Ainsi, selon Vanessa Muyldermans, experte en relations amoureuses, «En vacances, vous êtes ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le meilleur des cas, la relation se porte bien et les amoureux font plus attention l’un à l’autre. Cela peut renforcer considérablement leurs liens». Mais à l’inverse, si les conjoints rencontrent déjà des difficultés, le fait de passer tout leur temps ensemble aggrave les conflits.